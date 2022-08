Dánsko pomôže pri výcviku ukrajinských vojakov v Británii

Kodaň 10. augusta (TASR) - Dánsko pošle do Spojeného kráľovstva vojenských inštruktorov na pomoc pri výcviku ukrajinských vojakov. V stredu to oznámilo dánske ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Dánsko podporí výcvikový projekt pod vedením Britov so 130 dánskymi vojakmi a zároveň ponúkne výcvik ukrajinských vojakov v Dánsku," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Dánski inštruktori poskytnú základný vojenský výcvik vrátane mestských bojových a taktických operácií ukrajinským vojakom bez skúseností, povedal dánsky minister obrany Morten Bödskov pre denník Jyllands-Posten.



Dánska ponuka prišla deň pred štvrtkovou konferenciou ministrov obrany z Británie, Dánska a Ukrajiny v Kodani. Témou diskusií má byť dlhodobá vojenská podpora pre Ukrajinu vrátane výcviku a dodávok zbraní, píše Reuters.



Kodaň prispela od roku 2015 k britským a kanadským výcvikovým misiám na Ukrajine, uviedol dánsky rezort obrany. Dodal, že Dánsko po začatí rusko-ukrajinského konfliktu Kyjevu poskytlo zbrane a podporu v oblasti a kybernetickej bezpečnosti.