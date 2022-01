Dánsko ponúkne štvrtú dávku vakcíny najohrozenejším obyvateľom

Kodaň 12. januára (TASR) - Dánska vláda navrhla v stredu podávanie štvrtej dávky proticovidovej vakcíny skupinám ľudí, ktoré sú v súvislosti s nákazou považované za vysokorizikové. Minister zdravotníctva Magnus Heunicke uviedol, že ide o začiatok "novej kapitoly" v boji proti ochoreniu COVID-19.



Dôvodom ďalšieho preočkovávania v Dánsku je aktuálny vysoký nárast nakazených novým koronavírusovým variantom omikron, informuje agentúra AFP.



Dánsko chce ponúknuť štvrtú dávku "najzraniteľnejším občanom" - obzvlášť tým, ktorí trpia vážnymi chorobami a tretiu dávku vakcíny dostali na jeseň, povedal Heunicke na tlačovej konferencii. Osoby, ktorých sa to týka, budú príslušné úrady kontaktovať začiatkom budúceho týždňa.



Minister zdravotníctva zároveň oznámil znovuotvorenie kultúrnych inštitúcií zatvorených od 19. decembra. Na podujatiach konaných v interiéri bude môcť byť najviac 500 ľudí, pričom bary či reštaurácie sa budú zatvárať najneskôr o 23.00 h a alkoholické nápoje budú môcť podávať len do 22.00 h.



V 5,8-miliónovom Dánsku od začiatku pandémie zaznamenali už vyše milióna prípadov nákazy novým koronavírusom a 3433 súvisiacich úmrtí. Vyše 90 percent z uvedeného počtu nakazených bolo zaznamenaných až v ostatných týždňoch v súvislosti so šírením vysokoinfekčného omikronu. Počet hospitalizovaných a úmrtí je však stabilizovaný.



Heunicke v stredu vyzdvihol dánsku "ambicióznu" vakcinačnú kampaň proti covidu. Dánsko má podľa jeho slov epidémiu "opäť pod kontrolou", keďže sa podľa všetkého čoskoro pridá k Izraelu a Čile a štvrtou dávkou začne očkovať tzv. najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.



Platnosť očkovacieho preukazu po druhej dávke vakcíny, ktorú dosiaľ dostalo 79,6 percenta obyvateľov Dánska, sa medzičasom skrátila zo siedmich na päť mesiacov. Tretiu dávku dosiaľ dostalo 54,6 percenta populácie. Platnosť očkovania po jej absolvovaní zatiaľ nie je časovo obmedzená.