Dánsko posilňuje bezpečnosť pred summitmi, do ulíc vyrazia policajti
Autor TASR
Kodaň 30. septembra (TASR) - Dánsko bude v čase rastúceho napätia, ktoré vyvolali narušenia vzdušného priestoru viacerých krajín Európskej únie ruskými dronmi a stíhačkami, hostiť v stredu a vo štvrtok dva významné európske summity. Do Kodane pricestujú okrem desiatok lídrov aj tisícky policajtov, informuje TASR podľa správy britského denníka The Guardian.
Obyvatelia Kodane „zažijú v nasledujúcich dňoch masívnu inváziu policajtov. Budeme naozaj viditeľní v uliciach,“ povedal pre stanicu DR šéf krízového riadenia kodanskej polície Peter Dahl. Podľa neho sú možné hrozby „nesmierne komplexné“ – od demonštrácií, cez terorizmus až po „vysoké“ riziko špionáže a sabotáže.
Podľa miestnych médií bolo pre policajtov prichádzajúcich z iných častí Dánska, ako aj pre posily zo Švédska a Nórska, rezervovaných približne 10.000 hotelových izieb.
„S účasťou až 60 hláv štátov a vlád a pri súčasnej bezpečnostnej situácii vo svete ide o obrovskú úlohu,“ dodal Dahl. Oznámil aj rozšírené využívanie dronov na monitorovanie a rozmiestnenie policajných jednotiek na strechách budov.
V stredu sa lídri 27 členských krajín Európskej únie stretnú na zámku Christiansborg, neskôr sa zúčastnia na slávnostnom podujatí v kráľovskom sídle Amalienborg. Vo štvrtok bude Kodaň hostiť summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktoré má 47 členov. Okrem lídrov EÚ budú na ňom prítomní aj zástupcovia NATO, Rady Európy či Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
Napätie v regióne zvýšili viaceré nedávne dronové incidenty v Dánsku a ďalších krajinách, vrátane narušení na letiskách a v okolí vojenských objektov. Naposledy sa polícia zapojila do podobne rozsiahlej operácie počas klimatického summitu v Kodani v roku 2009, pripomína britský denník.
Bezpečnostné opatrenia počas nadchádzajúcich summitov podporia aj ďalšie krajiny. Británia poskytla protidronový systém, Nemecko vyšle 40 vojakov na pomoc pri neutralizácii dronových hrozieb. Francúzsko prispeje vojenským vrtuľníkom a 35 vojakmi a Švédsko dodá protidronový systém, radary a posilní policajné jednotky na zemi.
