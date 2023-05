Dánsko poskytne Ukrajine vojenskú pomoc za takmer štvrť miliardy eur

Kodaň 2. mája (TASR) - Dánsko poskytne Ukrajine vojenské vybavenie a finančnú pomoc v hodnote 1,7 miliardy dánskych korún (228 miliónov eur). Oznámil to v utorok dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Poulsen tiež uviedol, že táto severská krajina zníži od začiatku roka 2024 svoju vojenskú prítomnosť v Iraku a namiesto toho sa zameria na pobaltské krajiny, pričom Severoatlantickej aliancii ponúkne jeden prápor na obranu tohto regiónu.



Prápor by mal pozostávať zo 700 až 1200 vojakov. Mali by ho nasadiť v Lotyšsku, a to každoročne na štyri až šesť mesiacov. Zvyšnú časť roka zostanú títo vojaci v Dánsku, v prípade krízovej situácie však budú pripravení na vyslanie do pobaltských krajín, spresnil dánsky rezort obrany.



"Musíme byť pripravení na to, že dánska prítomnosť v Pobaltí bude dlhodobá, takže je potrebné nájsť rovnováhu medzi prítomnosťou vojakov priamo na mieste a ich pripravenosťou na vyslanie z Dánska," povedal Poulsen.



Dánsko stiahne od februára budúceho roka z Iraku jednu zo svojich bezpečnostných a eskortných jednotiek pozostávajúcu približne zo 105 vojakov, naďalej však bude poskytovať personál a poradenstvo tamojšej misii NATO, priblížilo ministerstvo obrany.