Dánski poslanci sa dohodli na sprísnení zákona o sexuálnom násilí

Kodaň 3. septembra (TASR) – Dánske ľavicové strany v stredu oznámili, že sa dohodli na zmene zákona o sexuálnom násilí. Nové znenie zákona by umožnilo človeka trestne stíhať za pohlavný styk, ktorému nepredchádzal explicitný súhlas, daný dobrovoľne, a to ako prejav slobodnej vôle jednotlivca, slovami alebo činmi.



Strany neuviedli dátum oficiálneho hlasovania o zákone, avšak keďže spolu tvoria parlamentnú väčšinu, očakáva sa, že zmena bude prijatá do konca roku 2020, informovala agentúra AP.



„Toto je jeden z najdôležitejších bojov za rodovú rovnosť v Dánsku, ktorý prebieha už veľmi dlho," uviedol Nick Haekkerup, dánsky minister spravodlivosti, a dodal, že „musíme zmeniť chápanie spoločnosti o tom, čo je znásilnenie, a toto nové ustanovenie o súhlase je v tomto úsilí míľnikom."



Vo Švédsku, Nemecku, Belgicku a Británii sú už podobné zákony v platnosti.