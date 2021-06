Dánsko postaví v Kodani umelý ostrov, vznikne tak nová mestská štvrť

Kodaň 4. júna (TASR) - Dánsky parlament v piatok schválil výstavbu umelého ostrova v Kodani za 20 miliónov dánskych korún (2,7 milióna eur). Vznikne tým nová štvrť, v ktorej má bývať približne 35.000 ľudí, informovala agentúra AP.



Nová mestská štvrť by sa mala nazývať Lynetteholmen a s jej výstavbou plánuje mesto začať v roku 2035. Umelý ostrov s rozlohou troch štvorcových kilometrov by mal byť dokončený v roku 2070. S Kodaňou ho bude spájať podvodný tunel a metro.



Ostrov má v budúcnosti slúžiť aj ako ochrana proti povodniam v dôsledku očakávaného zvýšenia morskej hladiny.



Plán na výstavbu ostrova predložila ešte v roku 2018 vláda vtedajšieho premiéra Larsa Lökke Rasmussena a kodanská samospráva návrh ihneď odobrila. Výstavba ostrova sa však stretla aj s kritikou, a to najmä z dôvodu údajne nedostatočného preskúmania vplyvov na životné prostredie.