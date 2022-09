Dánska premiérka o únikoch z Nord Stream: Nehovoríme o nehode

Kodaň 27. septembra (TASR) - Môže to trvať jeden až dva týždne, kým sa budú môcť preskúmať nevysvetlené úniky zemného plynu z dvoch plynovodov Nord Stream v Baltskom mori. V stredu to povedal dánsky minister obrany Morten Bödskov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Pre tlak v plynovodoch a množstvo unikajúceho plynu môže úplne pokojne trvať jeden až dva týždne, kým sa situácia v oblasti zlepší natoľko, aby sa mohlo zisťovať, čo sa stalo," povedal novinárom minister obrany na okraj stretnutia s generálnym tajomníkom NATO v Bruseli.



"Nastal veľmi veľký výbuch, preto nejaký čas bude trvať, kým sa tam dolu dostaneme," doplnil Bödskov. Potrubia vedú v hĺbke 80 metrov na dne Baltského mora.



V utorok dánska premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila, že úrady pokladajú úniky plynu z pondelka za následok "zámerných činov". "Nehovoríme o nehode," poznamenala premiérka. Európska únia sľúbila "na túto sabotáž masívnu a jednotnú reakciu".



Plynovody Nord Stream 1 a 2 privádzajú zemný plyn z Ruska do Nemecka. V posledných mesiacoch sa stali stredobodom geopolitického napätia, keď Rusko prerušilo dodávky do Európy. Pravdepodobne ide o odplatu za západné sankcie uvalené na Moskvu po napadnutí Ukrajiny.



Aj keď plynovody v súčasnosti nefungujú, v oboch sa stále nachádza zemný plyn. Ich prevádzkovateľom je konzorcium, ktorého väčšinovým vlastníkom je ruský plynárenský gigant Gazprom. Podľa dánskych úradov bude plyn z potrubia unikať "najmenej týždeň".



Úniky z plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 sú hlásené v Baltskom mori na troch miestach juhovýchodne od dánskeho ostrova Bornholm.