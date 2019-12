Dánsko povolilo Spojeným štátom otvoriť americký konzulát v Grónsku

Kodaň 19. decembra (TASR) - Dánska vláda povolila Spojeným štátom otvorenie amerického konzulátu v Grónsku, ktoré je autonómnym územím Dánska. Toto rozhodnutie prišlo štyri mesiace po tom, ako Kodaň zamietla návrh prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý chcel tento najväčší ostrov na svete od Dánska odkúpiť. Informovala o tom agentúra Reuters.



Trumpov úmysel vyvolal v auguste diplomatickú roztržku medzi Spojenými štátmi a Dánskom. Dánska vláda označila Trumpov návrh za "absurdný". Americký prezident následne zrušil plánovanú štátnu návštevu Dánska.



Nový konzulát je súčasťou širšej iniciatívy Washingtonu rozšíriť svoju diplomatickú a obchodnú prítomnosť v Grónsku a v oblasti Arktídy. "Pokračujeme, spolu s Grónskom, v dialógu so Spojenými štátmi o vývoji v Arktíde a naďalej úzko spolupracujeme v otázke angažovania sa Spojených štátov v Grónsku," povedal dánsky minister zahraničných vecí Jeppe Kofod.



Na decembrovom summite Severoatlantickej aliancie dánska premiérka Mette Frederiksenová po bilaterálnych rokovaniach s Trumpom avizovala plány posilniť strategickú spoluprácu so Spojenými štátmi v oblasti Arktídy a zároveň prisľúbila zvýšenie kontroly v tomto regióne.



Spojené štáty mali svoj konzulát v Grónsku naposledy v rokoch 1940 - 1953. Dánske ministerstvo zahraničných vecí bude musieť schváliť osobu, ktorú Spojené štáty do funkcie konzula vyberú, ako uviedlo vo vyhlásení.



Záujem Washingtonu o Grónsko sa datuje desaťročia do minulosti. Spojené štáty majú leteckú základňu v Thule, ktorú využívajú ako prieskumné stredisko využívajúce mohutný radar. Ide o najsevernejšiu základňu americkej armády, ktorá má poskytovať včasné varovanie pred raketovým útokom na Severnú Ameriku.