Dánsko pozastavilo lety z Dubaja, nedôveruje ich covidovým testom

Kodaň 22. januára (TASR) - Dánsko najmenej na päť dní pozastavilo lety zo Spojených arabských emirátov (SAE) pre obavy z nespoľahlivosti testov na koronavírus, ktoré sa vykonávajú pred odletom z tejto krajiny. S odvolaním sa na dánske ministerstvo dopravy o tom v piatok informovala agentúra AFP.



Zákaz letov potrvá od piatku do stredy. Počas týchto dní Dánsko nebude akceptovať žiadny negatívny test vykonaný v SAE. Podľa dánskeho ministra dopravy Bennyho Engelbrechta si úrady v jeho krajine chcú byť isté, že v Dubaji "nezbabrali testovanie a kontroly". "Všetky komerčné lety zo SAE sú na päť dní pozastavené," povedal Engelbrecht a zároveň dodal, že úrady tak získajú čas aby sa ubezpečili, že testovanie je vykonávané správne.



Dánska premiérka Mette Frederiksenová napomenula tento týždeň svojich krajanov po tom, ako Dubaj - obľúbenú turistickú destináciu v SAE - navštívilo niekoľko dánskych celebrít. "Keď v súčasnosti cestujete tak riskujete, že zmutovaný koronavírus sa vráti späť do Dánska, čo oslabuje náš boj s epidémiou," uviedla v utorok. V súčasnosti sa všetci cestujúci prichádzajúci do Dánska musia preukázať negatívnym testom na koronavírus, ktorý nemôže byť starší ako 24 hodín.



Dánsko na konci decembra zaviedlo prísne reštrikcie s cieľom bojovať proti prudkému nárastu infikovaných. Obavy vzbudzuje šírenie nových nákazlivejších variantov vírusu. V Dánsku už potvrdili takmer tri stovky prípadov nových variantov vírusu objavených koncom minulého roka vo Veľkej Británii a Juhoafrickej republike (JAR). Bola medzi nimi aj osoba, ktorá navštívila Dubaj.