Dánsko pre bezpečnosť summitu EÚ zakáže prelety civilných dronov
Dánsko od 22. septembra zaznamenalo vo svojom vzdušnom priestore niekoľko neznámych dronov, v dôsledku čoho bolo uzavretých viacero letísk.
Autor TASR
Kodaň 28. septembra (TASR) - Dánsko na budúci týždeň zakáže prelety všetkých civilných bezpilotných lietadiel vo vzdušnom priestore krajiny v záujme zaistenia bezpečnosti v čase summitu šéfov vlád členských krajín EÚ v hlavnom meste Kodaň. Oznámilo to v nedeľu dánske ministerstvo dopravy, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Dánsko bude na budúci týždeň hostiť lídrov EÚ a predovšetkým sa zameriame na bezpečnosť. Preto v čase od pondelka do piatka uzatvoríme dánsky vzdušný priestor pre prelety všetkých civilných dronov,“ spresnilo ministerstvo.
Dánsko od 22. septembra zaznamenalo vo svojom vzdušnom priestore niekoľko neznámych dronov, v dôsledku čoho bolo uzavretých viacero letísk. Premiérka krajiny Mette Frederiksenová vo štvrtok vyhlásila, že „Dánsko sa v posledných dňoch stalo obeťou hybridných útokov“.
Dánsko v tejto súvislosti naznačilo možné zapojenie Ruska, čo však Moskva odmieta, pripomína AFP.
