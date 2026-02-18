< sekcia Zahraničie
Dánsko pre dohľad nad Arktídou vytvorilo letku dronov MQ-9B
Dánske velenie obrany uviedlo, že 729. letka existovala v rokoch 1955 až 1993 ako jednotka fotoprieskumu.
Autor TASR
Kodaň 18. februára (TASR) - Dánske vzdušné sily formálne obnovili letku 729, ktorú budú tvoriť drony MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian s dlhým doletom. Jej sídlo bude na leteckej základni Aalborg. TASR o tom píše podľa webu defence-blog.com.
Dánske ministerstvo obrany v júli 2025 oznámilo nákup štyroch amerických bezpilotných lietadiel MQ-9B na posilnenie monitorovacích a prieskumných misií. Ich hodnota nebola zverejnená, dodanie prvého je naplánované na začiatok roku 2028.
Pre ich službu je potrebných približne 100 ľudí vrátane pilotov a technikov. Po výcviku v USA prispejú k rozvoju obranných spôsobilostí najmä v monitorovaní Arktídy a severného Atlantiku, tiež Baltského mora. Veliteľom letky bude major Mark Kragh Christiansen.
MQ-9B je diaľkovo pilotované lietadlo s letovou výdržou 30 až 40 hodín podľa vybavenia. Má deväť externých podvesných bodov pre modulárne doplnky, ako sú radary a senzory vrátane funkcie protiponorkového boja.
Jeho maximálna letová výška je 12 km. Vybavenie spĺňa predpisy NATO aj civilného vzdušného priestoru, vďaka čomu sa bezproblémovo integruje do riadeného vzdušného priestoru.
