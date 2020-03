Dánsko pre koronavírus dočasne uzatvára hranice pre cudzincov

Kodaň 13. marca (TASR) - Dánsko od soboty dočasne uzavrie svoje hranice pre cudzincov v snahe zastaviť šírenie nového typu koronavírusu. V piatok to oznámila dánska premiérka Mette Frederiksenová, píše agentúra Reuters.



"Všetkým turistom, všetkým cestujúcim, všetkým dovolenkárom a všetkým cudzincom, ktorí nedokážu preukázať dôveryhodný účel vstupu do Dánska, bude na dánskej hranici zamietnutý vstup," vyhlásila Frederiksenová.



Nariadenie podľa nej vstúpi do platnosti v sobotu napoludnie miestneho času a potrvá minimálne do 13. apríla. Nevzťahuje sa na prepravu tovaru vrátane potravín, liekov a priemyselných dodávok.



Návrat do Dánska bude umožnený občanom krajiny, cestujúci iných národností budú potrebovať náležitý dôvod na vstup do Dánska.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok upozornila, že Európa je v súčasnosti epicentrom globálnej pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19.



Celosvetovo bolo infikovaných viac ako 135.000 ľudí, najviac v Číne, kde zomrelo vyše 3000 pacientov a 62.000 sa uzdravilo