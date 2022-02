Dánsko pre napätie na Ukrajine posilní svoju vojenskú pripravenosť

Kodaň 8. februára (TASR) - Dánsko posilní svoju vojenskú pripravenosť, v rámci ktorej napríklad zintenzívni monitorovanie dánskych vôd. Oznámilo to v utorok dánske ministerstvo obrany, podľa ktorého sú tieto kroky potrebné "z dôvodu neakceptovateľného vojenského nátlaku Ruska na Ukrajinu“. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Posilňujeme naše vojenské kapacity, aby sme dokázali rýchlejšie reagovať, ak si to situácia bude vyžadovať," uviedol náčelník generálneho štábu dánskej armády Flemming Lentfer vo vyhlásení.



Podľa Lentfera však Dánsko v súčasnosti nie je vo väčšom ohrození ako obyčajne.



Dánske ministerstvo obrany na svojej webovej stránke uviedlo, že v rámci tohto posilnenia pripraví bojový prápor, ktorý bude pozostávať zo 700 až 8000 vojakov. Tí budú schopní pripojiť sa k operáciám Severoatlantickej aliancie (NATO) priebehu jedného až piatich dní, čo je značné urýchlenie oproti súčasným 30 dňom.



Dánska armáda okrem toho plánuje pripraviť fregatu na prípadný dôraznejší monitoring dánskych vôd a tiež má v úmysle poslať dve stíhačky typu F-16 na dánsky ostrov Bornholm, ktorý sa nachádza v Baltskom mori.



Napätie medzi Ruskom a Západom v súvislosti so situáciou na Ukrajine stúpa už niekoľko týždňov. Washington obviňuje Moskvu z toho, že pripravuje vojenskú inváziu na Ukrajinu. Rusko tvrdenia, že plánuje inváziu, popiera a naopak žiada od Západu bezpečnostné záruky.