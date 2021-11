Dánsko pre nárast nakazených zrejme opäť zavedie covidpasy

Kodaň 8. novembra (TASR) - Dánska vláda plánuje v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou opätovne zaviesť povinnosť preukazovať sa tzv. covidpasom, teda potvrdením o očkovaní proti koronavírusu či negatívnom teste. Informovala o tom v pondelok tamojšia televízna stanica TV 2 s odvolaním sa na nemenované zdroje.



Ako pripomenula agentúra Reuters, denný prírastok počtu nakazených koronavírusom v Dánsku v posledných dňoch neustále stúpa – z približne 200 v polovici septembra na viac ako 2000.



Dánsko vďaka vysokej miere zaočkovanosti zrušilo od polovice septembra všetky protipandemické obmedzenia. Opatrenia v krajine platili 548 dní a Dánsko sa stalo jednou z prvých krajín Európskej únie, ktorá pristúpila k zrušeniu všetkých opatrení.



V súčasnosti je v krajine podľa databázy Our World in Data (Náš svet v dátach) plne zaočkovaných viac ako 75 percent obyvateľov.