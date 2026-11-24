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Dánsko pred zriadením návratového centra prehlbuje vzťahy s Rwandou
Dánsko a Rwanda by na základe dohody mali užšie spolupracovať v oblastiach ako obchod, klíma, technológie, ľudské práva alebo migrácia.
Autor TASR
Kodaň 24. novembra (TASR) - Dánsko v pondelok súhlasilo s nadviazaním užšieho partnerstva s Rwandou. Urobilo tak týždeň po oznámení začiatku rokovaní medzi štyrmi štátmi EÚ a touto africkou krajinou o zriadení návratového centra, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
„Cieľom dohody je posilniť politický dialóg a podporiť širšiu spoluprácu,“ uviedlo dánske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení s tým, že ide o prvú z 12 plánovaných partnerských zmlúv medzi Dánskom a viacerými africkými krajinami.
Dánsko a Rwanda by na základe dohody mali užšie spolupracovať v oblastiach ako obchod, klíma, technológie, ľudské práva alebo migrácia. Obe krajiny tiež podpísali list o zámere rokovať o dohode o zamedzení dvojitého zdanenia.
„Dohoda preto tvorí dôležitý základ pre očakávané budúce opatrenia týkajúce sa odchodov, ktoré Dánsko spolu so štyrmi ďalšími európskymi krajinami a Rwandou oznámilo 16. novembra vo Viedni,“ uviedlo ministerstvo.
Nemecko, Rakúsko, Grécko, Holandsko a Dánsko plánujú začať rokovania s Rwandou o zriadení návratového centra. Ich cieľom je do neho posielať neúspešných žiadateľov o azyl už od roku 2027.
„Cieľom dohody je posilniť politický dialóg a podporiť širšiu spoluprácu,“ uviedlo dánske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení s tým, že ide o prvú z 12 plánovaných partnerských zmlúv medzi Dánskom a viacerými africkými krajinami.
Dánsko a Rwanda by na základe dohody mali užšie spolupracovať v oblastiach ako obchod, klíma, technológie, ľudské práva alebo migrácia. Obe krajiny tiež podpísali list o zámere rokovať o dohode o zamedzení dvojitého zdanenia.
„Dohoda preto tvorí dôležitý základ pre očakávané budúce opatrenia týkajúce sa odchodov, ktoré Dánsko spolu so štyrmi ďalšími európskymi krajinami a Rwandou oznámilo 16. novembra vo Viedni,“ uviedlo ministerstvo.
Nemecko, Rakúsko, Grécko, Holandsko a Dánsko plánujú začať rokovania s Rwandou o zriadení návratového centra. Ich cieľom je do neho posielať neúspešných žiadateľov o azyl už od roku 2027.