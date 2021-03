Dánsko predlžuje väzbu šiestim osobám podozrivým z terorizmu

Kodaň 2. februára (TASR) - Dánsky súd v utorok predĺžil vyšetrovaciu väzbu šiestim osobám, ktoré zatkli minulý mesiac počas veľkej protiteroristickej operácie, uviedla agentúra DPA.



Súd v dánskom meste Holbaek rozhodol, že štyria muži a dve ženy majú zostať vo väzbe do 25. marca, uviedla dánska tlačová agentúra Ritzau. Všetci šiesti sú obvinení zo zaobstarania "prísad a komponentov na výrobu výbušnín a zbraní" alebo zo spoluúčasti. Siedmy podozrivý sa pred súd nedostavil. Bližšie podrobnosti nie sú známe, keďže pojednávanie sa konalo za zatvorenými dverami.



Dánska tajná služba (PET) vyjadrila presvedčenie, že útok, ktorý zadržané osoby plánovali, mal islamistický motív.



Dánske úrady na prípade spolupracovali s nemeckými. Jedného z obvinených zatkli v Nemecku.



Traja zo zadržaných údajne v januári kúpili v Poľsku niekoľko kilogramov chemikálií, na základe čoho vyšetrovatelia usúdili, že plánovali výrobu bomby.



Tovar bol prepravený z Poľska do mesta Dessau-Rosslau v Nemecku a následne do Dánska. Nemecké orgány informovali o predaji chemikálií poľské úrady.