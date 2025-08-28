< sekcia Zahraničie
Dánsko predstavilo unikátnu sošku, považuje ju za prvý portrét Vikinga
Muž má bočnú vlnu, ktorá necháva viditeľné ucho, a okrem veľkých fúzov a dlhej spletenej kozej brady má aj bokombrady.
Autor TASR
Kodaň 28. augusta (TASR) - Dánske Národné múzeum predstavilo historický artefakt, ktorý označilo za prvý „portrét“ Vikinga. Ide o miniatúrnu figúrku z 10. storočia, ktorá stvárňuje muža s cisárskymi fúzmi, zapletenou bradou a upraveným účesom. Soška vyrezaná z mrožieho kla meria tri centimetre a je torzom väčšieho objektu, informuje tlačová agentúra AFP.
„Ak si o Vikingoch myslíte, že boli nekultivovaní alebo divokí, táto figúrka dokazuje pravý opak. Zobrazený muž je veľmi dobre upravený. Má stredový účes až po vrch hlavy, pričom vlasy sú na úrovni krku ostrihané,“ uviedol kurátor múzea Peter Pentz. Muž má bočnú vlnu, ktorá necháva viditeľné ucho, a okrem veľkých fúzov a dlhej spletenej kozej brady má aj bokombrady.
Vo vikinskej dobe boli krásne vlasy znakom bohatstva a vysokého postavenia, vysvetlil Pentz. „Takýto vlasový dizajn, ako má on, ktorý je veľmi úhľadný, naznačuje, že tento muž bol na spoločenskom vrchole. Mohol by to byť dokonca samotný kráľ Harald I. Modrozubý,“ povedal pre AFP kurátor.
Umelecké dielo, o ktorom sa predpokladá, že tvorilo súčasť stolnej hry a znázorňovalo postavu kráľa, sa pôvodne našlo v roku 1796 vo fjorde pri nórskom hlavnom meste Oslo. Artefakt odvtedy ležal zabudnutý v rozsiahlych archívoch dánskeho Národného múzea. Pentz figúrku objavil pred niekoľkými rokmi.
Jej subtílna rezba je v kontraste s inými existujúcimi vyobrazeniami Vikingov. Napríklad na minciach, ktoré obsahujú len málo alebo žiadne individuálne detaily alebo výrazy tváre. Umenie z vikinskej doby je známe svojimi charakteristickými zvieracími motívmi, ale iba zriedka zobrazuje ľudí.
„Toto je prvá vec, ktorá sa približuje portrétu z obdobia Vikingov, ktorú som videl. Najviac ma prekvapil jeho výraz. Väčšina vikinských zobrazení ľudských postáv je dosť jednoduchá a nie je veľmi podobná človeku," povedal Pentz.
