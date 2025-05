Dánsko predvolá vyslankyňu USA pre info o údajnej špionáži v Grónsku

Varšava 7. mája (TASR) - Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen v stredu uviedol, že si nechá predvolať vedúcu diplomatickej misie Spojených štátov v Kodani pre medializované informácie o údajnej špionáži Washingtonu v Grónsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Rasmussen počas stretnutia s rezortnými partnermi štátov Európskej únie (EÚ) vo Varšave podľa vlastných slov „samozrejme dúfa, že na stretnutí s americkou vyslankyňou bude toto tvrdenie vyvrátené“. „Cieľom je v každom prípade vyjasniť postoj Dánska k tejto otázke,“ uviedol minister. Článok The Wall Street Journal podľa neho „vyvolal veľa obáv, pretože priatelia sa navzájom nešpehujú“.



Denník The Wall Street Journal citoval dva anonymné zdroje, podľa ktorých Spojené štáty zintenzívňujú zber spravodajských informácií v Grónsku.



Trump po nástupe do Bieleho domu opakovane vyhlásil, že chce prebrať kontrolu nad autonómnym dánskym ostrovom Grónsko. Podľa jeho slov Washington potrebuje tento arktický ostrov bohatý na nerastné suroviny z bezpečnostných dôvodov.