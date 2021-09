Dánsko preočkuje treťou dávkou vakcíny ľudí v domovoch dôchodcov

Kodaň 3. septembra (TASR) - Dánsko začne od budúceho týždňa preočkovávať treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu ľudí umiestnených v domovoch dôchodcov. V piatok to oznámil dánsky minister zdravotníctva Magnus Heunicke, informovala agentúra AP.



Podľa ministra Dánsko zaznamenáva v poslednom čase nárast počtu nových prípadov nákazy koronavírusom v domovoch dôchodcov, a to aj napriek tomu, že až 96 percent klientov týchto domovov je zaočkovaných.



"Zároveň u nich hrozí aj najväčšie riziko ťažkého priebehu (ochorenia COVID-19)," uviedol Heunicke na sociálnej sieti Twitter.



Vláda sa rozhodla podávať tretiu dávku klientom domov dôchodcov na základe odporúčaní dánskeho zdravotníckeho úradu, uvádza AP. Dánska vláda pritom už skôr oznámila, že bude preočkovávať treťou dávkou vakcíny ohrozené skupiny obyvateľstva.



Dánsko už nebude od 10. septembra pokladať covid za "spoločensky kritické ochorenie" a plánuje zrušiť všetky epidemiologické obmedzenia - dôvodom plánovaného opatrenia je veľký počet zaočkovaných obyvateľov.



Dánsko od 1. septembra tiež takmer úplne zrušilo používanie covidpasov, aj keď do 10. septembra bude ho naďalej vyžadovať pri vstupe do nočných klubov a na veľké podujatia. Ešte v polovici augusta pritom zrušili povinnosť nosenia rúšok vo verejnej doprave.



V tejto škandinávskej krajine je vyše 80 percent ľudí vo veku nad 12 rokov plne zaočkovaných a Dánsko má cieľ dosiahnuť do 1. októbra 90-percentnú zaočkovanosť.