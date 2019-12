V Dánsku zatkli zhruba 20 ľudí podozrivých z plánovania útokov

Kodaň 11. decembra (TASR) - Dánska polícia podnikla v stredu sériu razií po celej krajine, pri ktorých zatkla približne 20 ľudí podozrivých z plánovania teroristických útokov. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na tamojších predstaviteľov.



Šéf dánskej tajnej služby Flemming Drejer uviedol, že podozrivých pri ich konaní poháňal "militantný, islamistický motív".



Hlavný kodanský policajný inšpektor Jörgen Bergen Skov povedal, že niektoré zo zatknutých osôb budú v utorok obvinené na základe protiteroristických zákonov tejto škandinávskej krajiny. Pojednávanie by podľa neho malo byť za zatvorenými dverami.



"Niektorí podozriví sa pokúsili získať komponenty na výrobu výbušnín a strelné zbrane," povedal Bergen Skov na spoločnej tlačovej konferencii s dánskou tajnou službou. Drejer uviedol, že napriek stredajším zatknutiam v Dánsku naďalej platí "vážne" bezpečnostné riziko v oblasti terorizmu.



Bergen Skov uviedol, že dánska polícia vykonala razie na približne 20 adresách a zapojilo sa do nich šesť policajných oddelení z celej krajiny. Razie a zatýkanie podnikli v koordinácií s kodanskou políciou.



Dánske úrady v posledných rokoch informovali o zmarení niekoľkých extrémistických atentátov vrátane tých, ktoré súviseli so zverejnením karikatúr proroka Mohameda v dánskom denníku v roku 2005.



V máji Sýrčanovi usvedčenému z prípravy teroristického útoku v dánskom hlavnom meste Kodaň uložil tamojší súd 12-ročný trest odňatia slobody. Odsúdený muž, identifikovaný ako 32-ročný Muajad Zuabí, podľa obžaloby plánoval odpáliť v Kodani jednu alebo niekoľko bômb a dobodať náhodné obete kuchynskými nožmi. Súd sa priklonil k názoru, že Zuabí, sýrsky azylant, konal v mene teroristickej organizácie Islamský štát.