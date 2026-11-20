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Dánsko prijalo v reakcii na údajný ruský pokus o atentát opatrenia
Šéf dánskej diplomacie Lars Løkke Rasmussen v reakcii na tento incident vyhlásil, že ruský vojenský atašé v Kodani bude vyhostený.
Autor TASR
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Kodaň/Moskva 20. novembra (TASR) - Dánsko v piatok obvinilo Moskvu z údajného pokusu o atentát na ukrajinského rapera v Kodani. Krajina v reakcii na to oznámila, že vyhosťuje ruského vojenského atašé a zvažuje pozastavenie udeľovania víz do schengenského priestoru pre Rusov. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Dánska spravodajská služba PET v piatok uviedla, že podozrieva Rusko z naplánovania atentátu na ukrajinského rapera počas koncertu v Kodani s pomocou miestneho zločineckého gangu.
„Podľa nášho posúdenia tento prípad ukazuje, že ruské spravodajské služby sa pokúsili spáchať cielenú vraždu v Dánsku,“ vyhlásil šéf PET Rasmus Kieffer-Kristensen na tlačovej konferencii.
Šéf dánskej diplomacie Lars Løkke Rasmussen v reakcii na tento incident vyhlásil, že ruský vojenský atašé v Kodani bude vyhostený.
„Práve sme si na ministerstvo zahraničných vecí predvolali ruského veľvyslanca a oznámili mu rozhodnutie vlády vyhostiť ruského vojenského atašé z Dánska“ do siedmich dní, povedal Rasmussen na tlačovej konferencii.
„Na európskej úrovni sme začali pracovať na ďalšom sprísnení pravidiel týkajúcich sa vstupu ruských občanov do Európy,“ potvrdil zároveň minister. „V súčasnosti zintenzívňujeme naše úsilie s cieľom zastaviť udeľovanie všetkých víz, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné,“ dodal.
Podľa dánskej verejnoprávnej televízie DR je dotknutým raperom Kyivstoner, ktorý má ukrajinské aj americké občianstvo.
Dánska spravodajská služba PET v piatok uviedla, že podozrieva Rusko z naplánovania atentátu na ukrajinského rapera počas koncertu v Kodani s pomocou miestneho zločineckého gangu.
„Podľa nášho posúdenia tento prípad ukazuje, že ruské spravodajské služby sa pokúsili spáchať cielenú vraždu v Dánsku,“ vyhlásil šéf PET Rasmus Kieffer-Kristensen na tlačovej konferencii.
Šéf dánskej diplomacie Lars Løkke Rasmussen v reakcii na tento incident vyhlásil, že ruský vojenský atašé v Kodani bude vyhostený.
„Práve sme si na ministerstvo zahraničných vecí predvolali ruského veľvyslanca a oznámili mu rozhodnutie vlády vyhostiť ruského vojenského atašé z Dánska“ do siedmich dní, povedal Rasmussen na tlačovej konferencii.
„Na európskej úrovni sme začali pracovať na ďalšom sprísnení pravidiel týkajúcich sa vstupu ruských občanov do Európy,“ potvrdil zároveň minister. „V súčasnosti zintenzívňujeme naše úsilie s cieľom zastaviť udeľovanie všetkých víz, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné,“ dodal.
Podľa dánskej verejnoprávnej televízie DR je dotknutým raperom Kyivstoner, ktorý má ukrajinské aj americké občianstvo.