Dánsko prisľúbilo prispieť na infraštruktúru a zdravotníctvo v Grónsku
Autor TASR
Kodaň 16. septembra (TASR) - Dánsko uzavrelo dohodu s Grónskom, v rámci ktorej prisľúbilo investovať do infraštruktúry a zdravotnej starostlivosti na svojom autonómnom území približne 1,6 miliardy dánskych korún (215 miliónov eur) medzi rokmi 2026 a 2029. Oznámil to v utorok dánska premiérka Mette Frederiksenová, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Prisľúbené prostriedky, ktoré sú súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2026 predloženom parlamentu, zahŕňajú financovanie novej pristávacej dráhy v obci Ittoqqortoormiit na východe Grónska a prístavu v Qaqortoq na juhu, ktorý bude prístupný aj pre veľké náklade lode. Okrem toho Dánsko pokryje náklady na liečbu grónskych pacientov v dánskych nemocniciach. Doteraz za to nieslo finančnú zodpovednosť Grónsko.
„Cieľom tejto dohody je podporiť sebestačnosť Grónska prostredníctvom dlhodobých investícií a ďalších iniciatív,“ uviedol grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v spoločnom vyhlásení s Frederiksenovou.
Po svojom návrate do Bieleho domu v januári tohto roka vyvolal americký prezident Donald Trump napätie vo vzťahoch s Dánskom, keď opakovane vyhlásil, že strategicky dôležité Grónsko bohaté na nerastné suroviny by mali z bezpečnostných dôvodov zabrať USA. Jeho viceprezident J. D. Vance kritizoval dánsku vládu za to, že dostatočne neinvestuje do obrany Grónska.
Kodaň reagovala zvýšením investícií v snahe posilniť svoje vzťahy s Nuukom. Dánsko aj Grónsko trvajú na tom, že ostrov nie je na predaj a že o svojej budúcnosti bude rozhodovať výlučne samostatne. Podľa januárového prieskumu si väčšina z 57.000 obyvateľov Grónska želá nezávislosť od Dánska, nechce sa však stať súčasťou Spojených štátov.
Na konci augusta sa Dánsko tiež oficiálne ospravedlnilo vyše 4500 grónskym obetiam dánskej antikoncepčnej kampane z konca minulého storočia, ktorej cieľom bolo znižovať ich pôrodnosť.
