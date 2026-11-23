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Dánsko rozhoduje o zákaze používania mobilov na základných školách
Nový zákon sa v prípade schválenia bude vzťahovať aj na ďalšie súkromné elektronické zariadenia s prístupom na internet.
Autor TASR
Kodaň 23. novembra (TASR) - Podľa návrhu zákona bude od nasledujúceho školského roka v Dánsku zakázané používanie mobilných telefónov na základných školách. V pondelok to oznámilo dánske ministerstvo školstva, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Nový zákon sa v prípade schválenia bude vzťahovať aj na ďalšie súkromné elektronické zariadenia s prístupom na internet. Súčasťou plánu sú filtre na školských sieťach, ktoré budú počas vyučovania blokovať webové stránky nesúvisiace so vzdelávaním, vrátane sociálnych sietí, herných a nákupných stránok. O blokovaných stránkach rozhodnú jednotlivé samosprávy a školy.
„Deti by mali mať možnosť chodiť do školy bez neustáleho rozptyľovania vecami, ako sú sociálne siete, online nakupovanie a hranie hier,“ uviedol minister školstva Magnus Heunicke.
Podobné zákazy už zaviedli Holandsko, Južná Kórea a Taliansko pre negatívny vplyv smartfónov na sústredenie a správanie žiakov. Poľsko a Česko v júni navrhli obdobné opatrenia.
Nový zákon sa v prípade schválenia bude vzťahovať aj na ďalšie súkromné elektronické zariadenia s prístupom na internet. Súčasťou plánu sú filtre na školských sieťach, ktoré budú počas vyučovania blokovať webové stránky nesúvisiace so vzdelávaním, vrátane sociálnych sietí, herných a nákupných stránok. O blokovaných stránkach rozhodnú jednotlivé samosprávy a školy.
„Deti by mali mať možnosť chodiť do školy bez neustáleho rozptyľovania vecami, ako sú sociálne siete, online nakupovanie a hranie hier,“ uviedol minister školstva Magnus Heunicke.
Podobné zákazy už zaviedli Holandsko, Južná Kórea a Taliansko pre negatívny vplyv smartfónov na sústredenie a správanie žiakov. Poľsko a Česko v júni navrhli obdobné opatrenia.