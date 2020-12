Dánsko rozširuje epidemiologické obmedzenia na celoštátnu úroveň

Kodaň 15. decembra (TASR) - Epidemiologické obmedzenia, ktoré v súčasnosti platia vo väčšine dánskych miest a obcí, sa od stredy rozšíria na úroveň celej krajiny. Oznámila to v utorok dánska vláda, ktorá dúfa, že sa jej tak podarí zastaviť narastajúci počet prípadov nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Koronavírus si už v Dánsku získal prisilné postavenie. Miera infekčnosti je príliš vysoká a počet hospitalizovaných rastie. Príliš rýchlo," napísal na Facebooku dánsky minister dopravy Benny Engelbrecht. "Rozšírime (preto) čiastočný lockdown na celú krajinu," dodal.



Od 7. decembra platia najväčších dánskych mestách - Kodani, Aarhuse a Odense - obmedzenia, podľa ktorých musia byť zatvorené školy, bary, reštaurácie, športoviská i kultúrne centrá. Od 10. decembra sa reštrikcie rozšírili aj na ďalších 31 obcí. Vo zvyšku krajiny začnú platiť 16. decembra od 16.00 h a potrvajú najmenej do 3. januára.



Dánsko hlásilo v utorok rekordný denný nárast takmer 3000 novonakazených. Celkový počet doteraz zaznamenaných prípadov tak už v tejto krajine s 5,8 miliónom obyvateľov presiahol 116.000. Koronavírus si tam vyžiadal aj 961 úmrtí.



Kodanský starosta Lars Weiss označil nárast počtu prípadov za "desivý". Poukázal pritom na fakt, že v súčasnosti má pozitívne výsledky 4,3 percenta testovaných, zatiaľ čo ešte na začiatku decembra to bolo len 2,5 percenta.