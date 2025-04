Dánsko sa Grónska nevzdá, odkázala USA premiérka Frederiksenová

Kodaň 4. apríla (TASR) - Dánsko sa Grónska nevzdá, vyhlásila vo štvrtok dánska premiéra Mette Frederiksenová počas návštevy tohto na nerastné suroviny bohatého dánskeho autonómneho ostrova, o ktorom sa americký prezident Donald Trump vyjadril, že ho chce pripojiť k USA. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Frederiksenová v odkaze pre USA v angličtine povedala, že „nemôžete anektovať druhú krajinu“.



Napätie medzi Spojenými štátmi a Dánskom sa zvýšilo po tom, čo Trump opakovane uviedol, že chce prevziať kontrolu nad týmto ostrovom z „bezpečnostných dôvodov“.



Dánska premiérka na ostrov pricestovala v stredu na trojdňovú návštevu zameranú na preukázanie podpory a jednoty vzhľadom na americké hrozby, píše AFP. Pozrela si hlavné mesto Nuuk z hliadkového člna dánskeho námorníctva po boku nového grónskeho premiéra Jensa-Frederika Nielsena a jeho predchodcu Múteho Egedeho.



Dánska verejnoprávna televízia DR uviedla, že ju množstvo ľudí vítalo s nadšením, pričom jeden z obyvateľov z okna zakričal: „Hej, Mette! Ďakujem, že si tu.“



„Je jasné, že s tlakom, ktorý na Grónsko vyvíjajú Američania, pokiaľ ide o suverenitu, hranice a budúcnosť, musíme zostať jednotní,“ povedal Frederiksenová po stredajšom prílete na ostrov.



Jej cesta do Grónska prišla po minulotýždňovej návšteve amerického viceprezidenta J. D. Vancea, ktorú Nuuk i Kodaň považovali za provokáciu, pripomína AFP.



Návšteve Frederiksenovej predchádzalo aj sformovanie novej vládnej koalície v Grónsku vedenej stredopravicovou Demokratickou stranou, ktorá zvíťazila v marcových voľbách.



Podľa pozorovateľov je jej návšteva zameraná na upokojenie napätia na ostrove s 57.000 obyvateľmi, z ktorých veľká väčšina sa podľa prieskumov chce osamostatniť od Dánska, neželá si však stať sa súčasťou Spojených štátov.



Počas svojej minulotýždňovej návštevy vojenskej základne Pituffik Vance kritizoval Dánsko za to, že „neurobilo dosť pre Grónčanov“ tým, že tu údajne neinvestovalo do bezpečnosti.



Šéf dánskej diplomacie Lars Lokke Rasmussen na to reagoval príspevkom na sociálnych sieťach. „Sme otvorení kritike, ale dovoľte mi byť celkom úprimný - neoceňujeme tón, akým sa predkladá,“ uviedol.