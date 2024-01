Dánsko sa pripojí k americko-britskej koalícii zameranej proti húsíom

Kodaň 18. januára (TASR) - Dánsko vo štvrtok oznámilo, že sa pripojí ku koalícii Británie a Spojených štátov, ktorá podnikla vzdušné útoku proti Iránom podporovaným jemenským povstalcom húsíom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Spojené štáty a Británia útočili na pozície húsíov v snahe obmedziť ich schopnosť napádať lode v Červenom mori. Pre raketové útoky húsíov sa mnohé prepravné spoločnosti vyhýbajú Červenému moru a plavbou okolo Afriky sa výrazne predĺžili ich obchodné trasy.



"Reagovali sme na žiadosť, aby Dánsko prijalo účasť v koalícii," uviedol dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen. Uviedol, že Kodaň koalícii poskytne člena svojho generálneho štábu, ktorý sa bude zúčastňovať na plánovaní operácií.



"Je to vážna situácia, v ktorej Dánsko hovorí, že prevezme politickú zodpovednosť, aby ukončilo to, čo sa deje," uviedol Poulsen.



Dánsko už predtým oznámilo, že do regiónu vyšle fregatu. V tejto škandinávskej krajine sídli logistická spoločnosť Maersk, ktorá bola nútená presmerovať svoje lode mimo Červeného mora.



Americký Pentagon v decembri oznámil, že súčasťou koalície vedenej Washingtonom na ochranu tejto kľúčovej námornej trasy, je 20 krajín.