Dánsko sa pripojilo k diplomatickému bojkotu ZOH v Číne

Kodaň 15. januára (TASR) - Dánsko nevyšle na budúci mesiac do Pekingu na zimné olympijské hry (ZOH) svojich oficiálnych zástupcov. Ako dôvod uviedlo obavy z porušovania ľudských práv v Číne, informovala v sobotu agentúra DPA.



Rozhodnutie bolo založené na "celkovom pohľade na situáciu", povedal ešte v piatok večer dánsky minister zahraničných vecí Jeppe Kofod s tým, že názor Dánska na politiku Pekingu nie sú žiadnym tajomstvom. Vláda podľa jeho slov ukáže svoju podporu dánskym športovcom, ale nie osobne v Pekingu.



Odkedy Spojené štáty v decembri oznámili, že ich predstavitelia sa nezúčastnia na ZOH v Číne, došlo k záplave diplomatických bojkotov týchto hier.



USA kritizovali čínsku "prebiehajúcu genocídu a zločiny proti ľudskosti v Sin-ťiangu" s odkazom na represie voči ujgurskému obyvateľstvu a iným etnickým a náboženským menšinovým skupinám. K bojkotu sa pripojili Austrália, Kanada, Británia, Nový Zéland a ďalšie krajiny.



Generálny tajomník OSN António Guterres však pocestuje do Pekingu na otvárací ceremoniál, ktorý bude 4. februára. V ten deň má do čínskej metropoly prísť aj ruský prezident Vladimir Putin.



Podľa ministra Kofoda sa dánska vláda snažila nájsť v tejto otázke spoločnú líniu v rámci 27 členských štátov EÚ, no neuspela.