Dánsko sa s Rwandou dohodlo na spolupráci pri migrácii

Kodaň 9. septembra (TASR) - Dánsko a Rwanda vydali v piatok v Kodani spoločné vyhlásenie, v ktorom sa zaviazali k užšej spolupráci v oblasti migrácie. Spolupráca by mohla umožniť presun azylantov z Dánska do tejto stredoafrickej krajiny, píše agentúra DPA.



"Aktuálny globálny azylový a migračný systém je nefunkčný a je potrebný nový prístup," uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení. Ďalej sa v ňom píše, že majetnejší migranti sa vďaka službám prevádzačov dostávajú do vytúžených krajín, zatiaľ čo "najzraniteľnejší" obyvatelia zostávajú vo svojej vlasti.



Obe krajiny tiež uviedli, že skúmajú možnosti založenia programu pre migrantov, ktorí sa uchádzajú sa o azyl v Dánsku, pričom by ich posielali do Rwandy, kým ich žiadosti Kodaň neposúdi. Zároveň by dostali aj možnosť sa v Rwande usadiť.



"Akýkoľvek takáto dohoda bude v plnom súlade s medzinárodnými záväzkami oboch týchto krajín, vrátane tých, ktoré sa týkajú utečencov a ochrany ľudských práv," uvádza sa ďalej vo vyhlásení.



Dánsky parlament schválil vlani zákon umožňujúci zriadiť azylové centrá v iných krajinách, kam môžu byť posielaní žiadatelia o azyl, zatiaľ čo Kodaň rozhoduje o ich žiadosti.



Európska komisia toto opatrenie kritizovala, pričom avizovala, že si vyhradzuje možnosť podniknúť právne kroky v prípade, že dôjde k jeho realizácii.



Podobná dohoda už platí medzi Britániou a Rwandou, pričom aktuálne sa ňou zaberajú londýnske súdy, uvádza DPA. V súlade s touto dohodou majú byť migranti, ktorí prídu do Británie bez potrebných dokumentov, letecky posielaní do Rwandy, kde majú čakať na posúdenie svojej žiadosti zo strany britských úradov. Dohodu právne napadli samotní azylanti aj organizácie, ktoré sa venujú migrácii.