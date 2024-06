Dánsko sa snaží obmedziť tzv. tieňovú flotilu ruských ropných tankerov

Kodaň 17. júna (TASR) - Dánsko uvažuje, ako obmedziť plavbu starých tankerov prevážajúcich ruskú ropu cez Baltské more, uviedol v pondelok vo vyhlásení dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rusko posiela približne tretinu svojho vývozu ropy po mori, čo predstavuje 1,5 percenta celosvetových dodávok, cez Dánske úžiny, ktoré sú vstupnou bránou do Baltského mora. Akýkoľvek pokus o zastavenie dodávok by tak zvýšil ceny ropy a zasiahol financie Kremľa.



Rasmussen pre Reuters povedal, že Dánsko vytvorilo skupinu spojeneckých krajín, ktoré posudzujú opatrenia zamerané na takzvanú tieňovú flotilu starnúcich lodí prepravujúcich ruskú ropu. Neuviedol, o akých opatreniach sa uvažuje. Medzi krajinami, ktoré sa zúčastnili na rozhovoroch, boli aj ďalšie štáty regiónu Baltského mora a členovia Európskej únie, informoval dánsky minister.



"Existuje zhoda v tom, že tieňová flotila je medzinárodný problém a že sú potrebné medzinárodné riešenia," povedal Rasmussen. "Je dôležité, aby sa všetky nové opatrenia dali zaviesť do praxe a aby boli právne v poriadku, pokiaľ ide o medzinárodné právo," dodal.



Rusko začalo využívať "tieňovú flotilu" tankerov na obchádzanie sankcií pri vývoze ropy. Odborníci tvrdia, že flotila tankerov s neprehľadným vlastníctvom alebo bez riadneho poistenia umožnila Kremľu pokračovať vo vývoze ropy napriek embargu Západu a obmedzeniu cien pri celosvetovom predaji. Fínska pohraničná stráž v apríli upozornila na zvýšené riziko úniku ropy do Baltského mora kvôli zlému stavu starých tankerov.