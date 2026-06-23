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Dánsko sa zapojí do misie na pomoc otvorenia Hormuzského prielivu
Opätovné a bezplatné otvorenie prielivu stanovuje aj memorandum o porozumení, ktoré minulý týždeň podpísali Washington a Teherán.
Autor TASR
Kodaň 23. júna (TASR) - Dánsko sa zapojí do medzinárodnej námornej misie, ktorú zorganizovali Francúzsko a Spojené kráľovstvo, s cieľom pomôcť opätovne otvoriť Hormuzský prieliv, oznámila v utorok dánska vláda. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„Bude to zahŕňať príspevok v podobe skupiny tlmočníkov, dronov, štábnych dôstojníkov, ako aj možnosť zmobilizovať odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti,“ povedal novinárom minister obrany Jeppe Bruus Christensen. Ďalšie podrobnosti o rozsahu tohto príspevku odmietol poskytnúť.
Cieľom je „posilniť námornú bezpečnosť a zaistiť slobodu plavby v a v okolí Hormuzského prielivu a Červeného mora“, uvádza sa v návrhu zákona predloženom dánskemu parlamentu, ktorý by mal byť schválený ešte pred koncom týždňa.
Francúzsko a Spojené kráľovstvo spolu s ďalšími krajinami navrhli medzinárodnú misiu na odstraňovanie mín a zabezpečenie tejto strategickej úžiny, ktorá by mala byť nasadená po uzavretí dohody medzi USA a Iránom.
Opätovné a bezplatné otvorenie prielivu stanovuje aj memorandum o porozumení, ktoré minulý týždeň podpísali Washington a Teherán.
Doprava v prielive začala znovu ožívať. Podľa spoločnosti Kpler, ktorá poskytuje dáta o námornej doprave, v pondelok touto úžinou preplávalo najmenej 37 nákladných lodí so surovinami, čo predstavuje rekordný počet plavidiel od konca februára, kedy sa začala vojna na Blízkom východe.
Americký prezident Donald Trump na platforme Truth Social v utorok vyhlásil, že lode v pondelok preplavili Hormuzským prielivom rekordné množstvo ropy - 19 miliónov barelov.
„Bude to zahŕňať príspevok v podobe skupiny tlmočníkov, dronov, štábnych dôstojníkov, ako aj možnosť zmobilizovať odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti,“ povedal novinárom minister obrany Jeppe Bruus Christensen. Ďalšie podrobnosti o rozsahu tohto príspevku odmietol poskytnúť.
Cieľom je „posilniť námornú bezpečnosť a zaistiť slobodu plavby v a v okolí Hormuzského prielivu a Červeného mora“, uvádza sa v návrhu zákona predloženom dánskemu parlamentu, ktorý by mal byť schválený ešte pred koncom týždňa.
Francúzsko a Spojené kráľovstvo spolu s ďalšími krajinami navrhli medzinárodnú misiu na odstraňovanie mín a zabezpečenie tejto strategickej úžiny, ktorá by mala byť nasadená po uzavretí dohody medzi USA a Iránom.
Opätovné a bezplatné otvorenie prielivu stanovuje aj memorandum o porozumení, ktoré minulý týždeň podpísali Washington a Teherán.
Doprava v prielive začala znovu ožívať. Podľa spoločnosti Kpler, ktorá poskytuje dáta o námornej doprave, v pondelok touto úžinou preplávalo najmenej 37 nákladných lodí so surovinami, čo predstavuje rekordný počet plavidiel od konca februára, kedy sa začala vojna na Blízkom východe.
Americký prezident Donald Trump na platforme Truth Social v utorok vyhlásil, že lode v pondelok preplavili Hormuzským prielivom rekordné množstvo ropy - 19 miliónov barelov.