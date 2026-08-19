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Dánsko si objednalo protidronový systém od spoločnosti Terma
Dánska firma ani vláda hodnotu zákazky nezverejnili.
Autor TASR
Kodaň 19. augusta (TASR) - Dánsko si objednalo protidronový systém od spoločnosti Terma. Má posilniť schopnosť krajiny zachytiť a zasiahnuť proti prípadným vzdušných hrozbám v reálnom čase, oznámila v stredu vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Podobne ako ostatní európski členovia NATO aj Dánsko zvyšuje investície do vlastnej obrany, aby odstrašilo Rusko a dokázalo americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že berie vážne jeho požiadavky, aby Európa prevzala zodpovednosť za svoju bezpečnosť.
Zvolený integrovaný systém protivzdušnej obrany Helion spája údaje zo senzorov na rôznych miestach a vytvára tak jednotný prehľad o bezpečnostnej situácii.
„Vďaka spracovaniu dát zo snímačov podporovanému umelou inteligenciou poskytne tento systém dánskym ozbrojeným silám a ďalším zložkám silnejší základ na detekciu, pochopenie a reagovanie na dronové hrozby v reálnom čase,“ uviedla spoločnosť Terma vo svojom vyhlásení.
Dánska firma ani vláda hodnotu zákazky nezverejnili.
Reuters pripomína, že letisko v Kodani 22. septembra minulého roka dočasne pozastavilo prevádzku pre správy, že v jeho vzdušnom priestore sa pohybujú neznáme lietajúce objekty, podľa predpokladov drony. V nasledujúcich dňoch pozastavili lety aj ďalšie letiská vrátane leteckej základne vzdušných síl Karup. Polícia potom v júni oznámila, že ukončila vyšetrovanie incidentov a nenašla žiadne dôkazy o tom, že by išlo o drony.
Podobne ako ostatní európski členovia NATO aj Dánsko zvyšuje investície do vlastnej obrany, aby odstrašilo Rusko a dokázalo americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že berie vážne jeho požiadavky, aby Európa prevzala zodpovednosť za svoju bezpečnosť.
Zvolený integrovaný systém protivzdušnej obrany Helion spája údaje zo senzorov na rôznych miestach a vytvára tak jednotný prehľad o bezpečnostnej situácii.
„Vďaka spracovaniu dát zo snímačov podporovanému umelou inteligenciou poskytne tento systém dánskym ozbrojeným silám a ďalším zložkám silnejší základ na detekciu, pochopenie a reagovanie na dronové hrozby v reálnom čase,“ uviedla spoločnosť Terma vo svojom vyhlásení.
Dánska firma ani vláda hodnotu zákazky nezverejnili.
Reuters pripomína, že letisko v Kodani 22. septembra minulého roka dočasne pozastavilo prevádzku pre správy, že v jeho vzdušnom priestore sa pohybujú neznáme lietajúce objekty, podľa predpokladov drony. V nasledujúcich dňoch pozastavili lety aj ďalšie letiská vrátane leteckej základne vzdušných síl Karup. Polícia potom v júni oznámila, že ukončila vyšetrovanie incidentov a nenašla žiadne dôkazy o tom, že by išlo o drony.