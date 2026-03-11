< sekcia Zahraničie
Dánsko si od spoločnosti Rheinmetall objednalo päť poľných nemocníc
Variant Role 2E ponúka dvojnásobnú kapacitu operačných sál a jednotiek intenzívnej starostlivosti.
Autor TASR
Kodaň 11. marca (TASR) - Dánsky úrad pre verejné obstarávanie potvrdil zmluvu na dodávku piatich poľných nemocníc Role 2 pre armádu. Zmluva v čiastke desiatok miliónov eur bola podpísaná koncom roku 2025 so spoločnosťou Rheinmetall Mobile Systeme (RMB). TASR o tom píše podľa webu army-technology.com.
Objednávka pozostáva z troch poľných nemocníc triedy 2B a dvoch triedy 2E počas nasledujúcich dvoch rokov. Základný model poskytuje diagnostickú a chirurgickú kapacitu pre stabilizáciu pacientov v blízkosti miesta bojov pred prevozom do zázemia. Je plne kontajnerový s presunom na nákladných vozidlách.
Variant Role 2E ponúka dvojnásobnú kapacitu operačných sál a jednotiek intenzívnej starostlivosti. Ďalšími funkciami sú počítačová tomografia (CT), laboratórne a lekárenské kontajnery a zubná ošetrovacia jednotka.
Kontajnery sú navrhnuté pre poľné podmienky a časté presuny. Oba typy sú počas stanoveného časového rámca sebestačné pri zásobovaní elektrinou, vodou a kyslíkom.
„Sme radi, že nám tento kontrakt udelil významný partner NATO. Spolupráca s dánskou obstarávacou agentúrou a koncovými používateľmi bola od začiatku mimoriadne profesionálna, kooperatívna a cielená. Spoločne sme dokázali vyvinúť vysoko výkonné a na misiu orientované riešenia pre dánsku zdravotnícku službu,“ povedal riaditeľ spoločnosti RMB Armin Krenn.
Koncom roka 2025 dánska Organizácia pre obstarávanie a logistiku ministerstva obrany podpísala aj rámcovú dohodu so spoločnosťou Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) na tisíc nákladných vozidiel HX a TG pre armádnu logistiku a prepravu tovarov.
Objednávka pozostáva z troch poľných nemocníc triedy 2B a dvoch triedy 2E počas nasledujúcich dvoch rokov. Základný model poskytuje diagnostickú a chirurgickú kapacitu pre stabilizáciu pacientov v blízkosti miesta bojov pred prevozom do zázemia. Je plne kontajnerový s presunom na nákladných vozidlách.
Variant Role 2E ponúka dvojnásobnú kapacitu operačných sál a jednotiek intenzívnej starostlivosti. Ďalšími funkciami sú počítačová tomografia (CT), laboratórne a lekárenské kontajnery a zubná ošetrovacia jednotka.
Kontajnery sú navrhnuté pre poľné podmienky a časté presuny. Oba typy sú počas stanoveného časového rámca sebestačné pri zásobovaní elektrinou, vodou a kyslíkom.
„Sme radi, že nám tento kontrakt udelil významný partner NATO. Spolupráca s dánskou obstarávacou agentúrou a koncovými používateľmi bola od začiatku mimoriadne profesionálna, kooperatívna a cielená. Spoločne sme dokázali vyvinúť vysoko výkonné a na misiu orientované riešenia pre dánsku zdravotnícku službu,“ povedal riaditeľ spoločnosti RMB Armin Krenn.
Koncom roka 2025 dánska Organizácia pre obstarávanie a logistiku ministerstva obrany podpísala aj rámcovú dohodu so spoločnosťou Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) na tisíc nákladných vozidiel HX a TG pre armádnu logistiku a prepravu tovarov.