Dánsko si predvolá veľvyslanca USA
Autor TASR
Kodaň 22. decembra (TASR) - Dánsko si predvolá amerického veľvyslanca po správe o vymenovaní nového osobitného vyslanca USA pre Grónsko. Oznámil to v pondelok minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vymenoval guvernéra štátu Louisiana Jeffa Landryho za osobitného vyslanca Spojených štátov pre Grónsko. Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social zdôraznil, že Landry „chápe, aké dôležité je Grónsko pre našu národnú bezpečnosť, a bude dôrazne presadzovať záujmy našej krajiny v záujme bezpečnosti, ochrany a prežitia našich spojencov a aj celého sveta“.
Dánsky minister Rasmussen označil toto vymenovanie za „absolútne neprijateľné“ a uviedol, že ministerstvo zahraničných vecí si predvolá amerického veľvyslanca, aby získalo vysvetlenie. „Pokiaľ máme v Dánsku kráľovstvo, ktoré pozostáva z Dánska, Faerských ostrovov a Grónska, nemôžeme akceptovať, že existujú ľudia, ktorí podkopávajú našu suverenitu,“ podotkol.
Trump po návrate do Bieleho domu v januári tohto roka viackrát naznačil, že Grónsko, autonómne územie Dánska, by sa malo stať súčasťou Spojených štátov. Odvolával sa na bezpečnostné dôvody a záujem o nerastné zdroje ostrova. Grónsko a Dánsko túto myšlienku dôrazne odmietajú.
Nový vyslanec Landry pričlenenie Grónska ešte začiatkom roka podporil a v nedeľu uviedol, že mu „bude cťou slúžiť vám na tejto... pozícii s cieľom dosiahnuť, aby bolo Grónsko súčasťou USA“.
Hoci USA a Grónsko sa tento mesiac dohodli na „vzájomnom rešpekte“, grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová upozornila, že vyjadrenia amerických predstaviteľov vyvolali medzi obyvateľmi ostrova neistotu a zdôraznila potrebu otvoreného dialógu.
