Dánsko spolu s Rusko preverí objekt na dne Baltského mora

Viedeň 25. marca (TASR) - Približne pol roka po explóziách na plynovode Nord Stream chce Dánsko spoločne s Ruskom vyzdvihnúť z morského dna objekt, ktorý nedávno lokalizovali v blízkosti potrubia. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Dánske úrady už na dne Baltského mora preskúmali valcovitý predmet vysoký asi 40 centimetrov. Energetický úrad so sídlom v Kodani vo štvrtok (23. 3.) oznámil, že nepredstavuje žiadne bezprostredné bezpečnostné riziko. V záujme vyjasnenia záležitosti však spoločnosť Nord Stream dostala ponuku podieľať sa na jeho vyzdvihnutí, dodal úrad vo vyhlásení.



Moskva krok dánskej strany privítala. "Je to pozitívna správa, keď vlastníka plynovodu prizývajú k dôležitým vyšetrovacím úkonom," uviedol v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Teraz je potrebné preveriť, či má nájdený predmet niečo spoločné s "teroristickým činom", pokračoval Peskov a v rozpore s dánskymi informáciami dodal, že "zrejme áno".



Tri zo štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 poškodili vlani 26. septembra zatiaľ nevysvetlené explózie. Plynovody vedú z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora. Incident vyšetrujú nemecké, švédske a dánske úrady.



Väčšinovým vlastníkom projektu Nord Stream je ruský Gazprom. Medzi ďalších akcionárov patria spoločnosti E.ON, Wintershall DEA, Engie a Gasunie.