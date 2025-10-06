< sekcia Zahraničie
Dánsko sprísni kontroly namierené proti ruskej tieňovej flotile
Okolo mesta Skagen na severe Dánska každoročne prepláva viac ako 60.000 lodí.
Autor TASR
Kodaň 6. októbra (TASR) - Dánsko sprísni ekologické kontroly ropných tankerov na kľúčovej námornej trase spájajúcej Baltské a Severné more, aby zakročilo proti tzv. ruskej tieňovej flotile, oznámila v pondelok Kodaň. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Okolo mesta Skagen na severe Dánska každoročne prepláva viac ako 60.000 lodí. Predpokladá sa, že desiatky z nich sú súčasťou flotily starých tankerov a nákladných lodí, ktoré sa zväčša plavia pod vlajkami afrických krajín. Rusko ich využíva na obchádzanie sankcií týkajúcich sa prepravy ropy a iných komodít, ktoré naň uvalil Západ za inváziu na Ukrajinu.
„Posilňujeme teraz kontroly základných ekologických pravidiel, aby sme mohli konať premyslenejšie a efektívnejšie voči ropným tankerom ruskej tieňovej flotily,“ uviedol vo vyhlásení dánsky minister životného prostredia Magnus Heunicke. Podľa očakávaní sa to má týkať približne 1000 lodí, ktoré majú nepriehľadnú vlastnícku štruktúru, často menia vlajky krajín, pod ktorými sa plavia a majú pochybné poistenie, prípadne im úplne chýba.
Kodaň k rozhodnutiu pristúpila po tom, čo naznačila potenciálne spojenie lode Borocay, ktorá pravdepodobne bola súčasťou tieňovej flotily, s minulomesačným výskytom dronov nad krajinou. Plavidlo neskôr zadržali vo Francúzsku na päť dní.
„Musíme zastaviť Putinov vojnový stroj... používame všetky dostupné prostriedky,“ uviedol v pondelok dánsky minister priemyslu Morten Bödskov.
