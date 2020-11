Dánsko sprísňuje bezpečnosť vo väzniciach

Kodaň 17. novembra (TASR) - Dánske ministerstvo spravodlivosti v pondelok oznámilo, že sprísni bezpečnostné opatrenia vo väzení s vysokým stupňom stráženia na predmestí Kodane, odkiaľ sa v októbri takmer podarilo utiecť vynálezcovi Petrovi Madsenovi, prezývanému vrah z ponorky a odsúdenému na doživotie za vraždu švédskej novinárky. Informovala o tom agentúra AFP.



Okrem sprísnenia bezpečnostných opatrení vo väznici Herstedvester na predmestí Kodane ohlásil rezort spravodlivosti aj inšpekcie vo väzniciach v celej krajine a nábor špecialistov, ktorí budú dohliadať na režim v zariadeniach tohto typu.



Dánsky vynálezca Madsen (49) si odpykáva doživotie za to, že 10. augusta 2017 zavraždil 30-ročnú švédsku novinárku Kim Wallovú na palube svojej podomácky vyrobenej ponorky, kde s ním prišla urobiť rozhovor. Jej telo následne rozštvrtil a jeho časti hodil do mora.



Madsenovi sa podarilo 20. októbra nakrátko utiecť z väzenia Herstedvester. Použil vtedy falošný pás s výbušninami, ktorým zastrašil väzenského psychológa, pripomína AFP.



Polícia Madsena zadržala už po niekoľkých minútach na slobode. Skutočnosť, že sa mu podarilo z väzenia utiecť, však podľa ministerstva spravodlivosti poukazuje na nedostatočné bezpečnostné opatrenia vo väznici. Madsen mohol bez dozoru chodiť do väzenskej dielne a podarilo sa mu odtiaľ prepašovať falošné výbušniny, ktoré po tom použil na svoj útek, uviedol minister spravodlivosti Nick Häkkerup.



Väzenská služba neskôr informovala, že Madsen sa mohol vo vnútorných priestoroch väznice pohybovať s taškou bez toho, aby ho kontrolovali dozorcovia.



Od jeho pokusu o útek tam sprísnili bezpečnostné opatrenia vo viacerých väzenských blokoch. Väzni teraz musia svoje veci nosiť v priehľadných taškách a posilnený bol tiež kamerový systém. Madsena a piatich ďalších väzňov zároveň po incidente premiestnili do inej väznice, ktorej polohu však úrady nezverejnili.