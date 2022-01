Dánsko sťahuje z Mali svoj vojenský kontingent

Kodaň 27. januára (TASR) - Dánsko vo štvrtok oznámilo, že na základe opakovanej žiadosti malijskej vojenskej junty začne z Mali sťahovať svoj nedávno vyslaný kontingent pozostávajúci z takmer 100 vojakov. Toto rozhodnutie dánskej vlády oznámil v parlamente minister zahraničných vecí Jeppe Kofod, informovala agentúra AFP.



Takmer 100 príslušníkov dánskych špeciálnych síl sa malo na pozvanie malijskej vlády pripojiť k mnohonárodnému zoskupeniu Task Force Takuba bojujúcemu v Mali proti terorizmu.



Vojenská junta v Mali však Dánsko v pondelok vyzvala, aby ich "okamžite" stiahlo z tejto africkej krajiny. Vláda v Bamaku vo vyhlásení uviedla, že nasadenie dánskych vojakov nie je v súlade s platnými "protokolmi".



Verejne tiež vyhlásila, že Dáni nie sú v krajine vítaní, čo Kodaň považuje za neprijateľné a rozhodla sa preto svojich vojakov stiahnuť.



Podľa Kofoda je postoj malijskej junty a odvolanie pozvania pre dánskych vojakov súčasťou "špinavej politickej hry", ktorá má oddialiť návrat k demokracii v tejto africkej krajine.



Vyslanie dánskych vojakov do Mali bolo podľa agentúry AFP oznámené v apríli 2021. Nachádzajú sa v regióne Ménaka na severovýchode Mali. Súčasný mandát ich misie by mal vypršať začiatkom roka 2023.



Ako pripomína AFP, Dánsko už v minulosti vyslalo svojich vojakov do Mali, kde sa zapojili do misie OSN (MINUSMA) alebo francúzskej misie Barkhane.



Mali je centrom džihádistického povstania, ktoré sa v roku 2012 začalo na severe krajiny a o tri roky neskôr rozšírilo do susedného Nigeru a Burkiny Faso. Situácia v Mali navyše vyvoláva rastúce znepokojenie medzinárodného spoločenstva, keďže krajina má od júna 2021 po druhom štátnom prevrate za necelý rok len prechodnú vládu. Tamojší vojenský režim však návrat k civilnej vláde odkladá.