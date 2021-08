Dánsko ukončilo evakuáciu z kábulského letiska; je to tam nebezpečné

Kodaň/Madrid 26. augusta (TASR) - Dánsko dokončilo evakuáciu zamestnancov svojho veľvyslanectva a ich rodín z afganského hlavného mesta Kábul, oznámila vo štvrtok vláda v Kodani. Podobný krok urobilo aj Španielsko.



"Už nie je bezpečné odlietať z kábulského letiska," uviedla v stredu večer dánska ministerka obrany Trine Bramsenová pre dánsku tlačovú agentúru Ritzau, ktorú citovala vo štvrtok agentúra DPA.



Posledné lietadlo podieľajúce sa na dánskej evakuačnej misii už pristálo v pakistanskom hlavnom meste Islamabad, dodala ministerka.



Na palube sa nachádzalo 90 evakuovaných ľudí, teda poslední dánski zamestnanci, vojaci a diplomati z Kábulu, spresnila Bramsenová.



Dánsko evakuovalo v posledných dňoch z Afganistanu približne 1000 ľudí. Desaťtisíce osôb vrátane Afgancov sa zúfalo chcú dostať preč z Afganistanu, pretože sa obávajú návratu režimu radikálneho hnutia Taliban, ktoré sa v polovici augusta nečakane dostalo k moci v krajine.



Evakuácie z Afganistanu plánuje do piatka ukončiť aj Španielsko, informoval vo štvrtok na svojej webovej stránke denník El País. Vládne zdroje podľa tohto denníka uviedli, že piatok 27. augusta je konečný termín evakuácie Afgancov, ktorí spolupracovali so španielskymi ozbrojenými zložkami.



Ukončenie evakuácií ohlásili aj ďalšie krajiny a varovali svojich občanov v Afganistane, aby nešli na kábulské letisko, pretože je to nebezpečné. Námestník britského ministra obrany James Heappey navyše oznámil, že na letisku hrozí "bezprostredné riziko" útoku.



Prezident USA Joe Biden oznámil, že americkí vojaci – kľúčový ručiteľ bezpečia na kábulskom letisku – ukončia svoju evakuačnú misiu a úplne odídu z krajiny do 31. augusta.