Umiernení v Dánsku sa stiahli z rokovaní o vytvorení novej koalície
Po stroskotaní koaličných rokovaní rozhodne o ďalšom postupe kráľ Frederik X. Vedením koaličných rokovaní môže poveriť opätovne Frederiksenovú alebo niektorého z lídrov 11 ďalších parlamentných strán.
Autor TASR
Kodaň 8. mája (TASR) - Dánska strana Umiernení pod vedením ministra zahraničných vecí Larsa Lokkeho Rasmussena sa v piatok stiahla z rokovaní o zostavení novej vládnej koalície pod vedením doterajšej premiérky Mette Frederiksenovej. Nové rokovania by podľa Rasmussena teraz namiesto nej mal viesť Troels Lund Poulsen z Liberálnej strany s cieľom vytvoriť stredopravú vládu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Frederiksenovej Sociálni demokrati vyhrali marcové parlamentné voľby a v dánskom parlamente (Folketing) si zabezpečili 38 kresiel, čo je však o 12 menej ako vo voľbách v roku 2022. Išlo o najhorší volebný výsledok dánskej sociálnej demokracie od roku 1903.
