Pompeo: USA budú v Arktíde aktívnejšie voči vplyvu Ruska a Číny

Kodaň 22. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu povedal, že USA budú vyvíjať viac aktivity v oblasti Arktídy s cieľom vyvážiť rastúci vplyv Ruska a prekaziť záujmy Číny v tejto oblasti. Informovala o tom agentúra AP.



Pompeo počas stredajšej krátkej návštevy Dánska uvítal znovuotvorenie amerického konzulátu v Grónsku, ktoré je autonómnym dánskym územím. Tento konzulát v grónskom hlavnom meste Nuuk znovuotvorili v júni 2020.



Americký minister zahraničných vecí takisto oznámil novú dohodu o spolupráci s Faerskými ostrovmi, ktoré tiež patria pod Dánske kráľovstvo. Dohoda zahŕňa udržateľnosť v oblasti rybolovu a podporí obchodné vzťahy.



"Je to nový deň pre Spojené štáty v Grónsku," povedal Pompeo po tlačovej konferencii s dánskym ministrom zahraničných vecí Jeppem Kofodom.



Pompeo na Twitteri vyjadril spokojnosť i so stretnutím s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou v Kodani. "Naši dánski priatelia sú kľúčoví spojenci počas toho, ako čelíme globálnym výzvam a súčasne postupujeme v oblasti spoločných priorít od globálnej hospodárskej obnovy až po spoluprácu v Arktíde," povedal.



Pompeo počas rokovaní s Frederiksenovou i s lídrami Grónska a Faerských ostrovov podľa svojich slov hovoril o význame energetickej nezávislosti najmä od Ruska.



Americký prezident Donald Trump minulý rok vyjadril záujem USA o kúpu Grónska, pripomína AP.



Trumpova vláda nesúhlasí s výstavbou plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ktorý by mal privádzať ruský zemný plyn do Nemecka.



Trump minulý týždeň spoločnosti, ktoré sa na výstavbe plynovodu podieľajú, varoval, že voči nim USA zavedú sankcie v prípade, ak práce nezastavia.



USA a východoeurópske krajiny podľa AP nesúhlasia s výstavbou plynovodu, pretože podľa nich zvýši závislosť Európy od Ruska v oblasti energie.