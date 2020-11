Dánsko uvažuje nad kremáciou noriek zakopaných v provizórnom hrobe

Kodaň 27. novembra (TASR) - Dánska vláda v piatok oznámila, že uvažuje nad vykopaním a spálením tiel mŕtvych noriek, ktoré nariadila zlikvidovať a zakopať do provizórneho hrobu po tom, čo sa na viacerých norkových farmách na severe krajiny objavila zmutovaná verzia nového koronavírusu, uviedla agentúra AFP.



Keď sa prítomnosť vírusu potvrdila u viacerých týchto zvierat, premiérka Mette Frederiksenová začiatkom novembra nariadila likvidáciu približne 15 až 17 miliónov noriek. V súvislosti s týmto kontroverzným nariadením z funkcie odstúpil dánsky minister pre potraviny a rybolov Mogens Jensen, keďže kabinet neskôr pripustil, že toto nariadenie nemalo právny základ.



Následne sa však vyskytli problémy s likvidáciou tiel mŕtvych zvierat. Po tom, čo ich vláda nariadila zakopať do provizórneho hrobu ležiaceho na výcvikovom poli neďaleko západodánskeho mesta Holstebro, sa telá mŕtvych noriek dostali späť na zemský povrch pod tlakom plynov uvoľnených počas ich rozkladu. Veľké množstvo uvoľneného fosforu a dusíka by mohlo znečistiť pôdu v okolí provizórneho pohrebiska a tiež neďaleké jazero, dodáva AFP.



Nový dánsky minister pre potraviny a rybolov Rasmus Prehn v piatok podporil návrh na exhumáciu a následnú kremáciu mŕtvych noriek. Dodal však, že tento krok si vyžaduje súhlas štátneho environmentálneho úradu.