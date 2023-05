Dánsko uvoľní hraničné kontroly pre ľudí dochádzajúcich za prácou

Kodaň 12. mája (TASR) - Dánsko uvoľní režim na hraniciach pre návštevníkov a ľudí dochádzajúcich za prácou. Príslušníci polície sa namiesto bežných kontrol viac sústredia na vyšetrovanie cezhraničnej trestnej činnosti, informovala v piatok agentúra DPA.



Dánske ministerstvo spravodlivosti vysvetlilo, že návštevníci krajiny a ľudia dochádzajúci za prácou už nebudú musieť tak často ukazovať pri prechode hraníc svoje identifikačné dokumenty. Kontroly na hraniciach so susedným Švédskom budú zrušené úplne.



Nový, voľnejší režim na dánskych hraniciach, ktorého podrobnosti neboli bezprostredne známe, bude predbežne platiť do 11. novembra.



Agentúra DPA pripomína, že v Schengenskej zóne, do ktorej patrí 27 krajín Európy vrátane Dánska, neexistujú na hraniciach stále kontrolné stanovištia. Uprostred utečeneckej krízy v roku 2015 však niektoré štáty zaviedli dočasné kontroly, ktoré musia byť každých šesť mesiacov predlžované.



Kodaň tieto dočasné kontroly najprv zaviedla na hraniciach s Nemeckom a neskôr i so Švédskom. Najmä kontroly na hraniciach s Nemeckom vyvolali vlnu kritiky, keďže Dánsko sa rozhodlo kontrolovať i cestujúcich vo vlakoch či trajektoch.