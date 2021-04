Regulačný úrad: Dánsko už nebude používať vakcínu od firmy AstraZeneca

Kodaň 14. apríla (TASR) - Dánsko neobnoví očkovanie svojich obyvateľov proticovidovou vakcínou od spoločnosti AstraZeneca, oznámila v stredu Dánska agentúra pre lieky (Lägemiddelstyrelsen). Informovala o tom agentúra AFP.



"Odborníci upozorňujú, že bez vakcín od spoločností Astrazeneca a Johnson & Johnson (J&J) dánska vakcinačná kampaň nebude do konca roka hotová," píše dánsky denník The Copenhagen Post.



"K cieľovej rovine sa vieme dostať aj s Pfizerom a Modernou," povedal pre dánsku rozhlasovú a televíznu stanicu DR profesor Jan Pravsgaard Christensen z Kodanskej univerzity. "Ale myslím si, že v tom prípade nebudeme do konca roka 2021 úplne zaočkovaní," dodal.



Očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca pozastavilo Dánsko 11. marca. Tento krok nasledovali viaceré krajiny sveta, ktoré dočasne pozastavili používanie tejto vakcíny po tom, čo sa objavili správy o prípadoch tvorby krvných zrazenín v mozgu po jej podaní.



Americká spoločnosť Johnson & Johnson v utorok oznámila, že sa rozhodla pozastaviť používanie svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v Európe.



V Dánsku v pondelok za jeden deň zaočkovali protikoronavírusovými vakcínami viac než 100.000 ľudí, čo predstavuje takmer každého 50-teho Dána. Išlo o test vyťaženosti dánskych vakcinačných stredísk pred očakávaným nárastom dodávok očkovacích látok.