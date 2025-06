Dánsko v boji proti deepfakeom chce dať občanom právo na črty a hlas

Kodaň 27. júna (TASR) - Dánska vláda sa novelou zákona o autorských právach snaží zasiahnuť proti vytváraniu a šíreniu tzv. deepfakeov, teda videí vytvorených umelou inteligenciou, na ktoré dotknuté osoby nedali svoj súhlas. Novela by zaručila dánskym občanom práva na svoje telo, hlas a črty tváre. V prípade schválenia by išlo o prvé takéto opatrenie v Európe, informuje o tom TASR podľa denníka The Guardian.



V návrhu vláda deepfake definuje ako veľmi realistické digitálne zobrazenie osoby vrátane jej vzhľadu a hlasu. Ministerstvo kultúry plánuje návrh parlamentu predložiť na jeseň.



Podľa ministra kultúry Jakoba Engela-Schmidta by zákon vyslal jednoznačný signál, že každý má právo na to, ako vyzerá a znie. „Ľudské bytosti možno prehnať cez digitálne kopírovacie zariadenie a zneužiť ich na najrôznejšie účely a ja to nie som ochotný akceptovať,“ povedal pre The Guardian.



Tento krok, ktorý podporuje široká väčšina dánskych poslancov, prichádza v čase rýchlo sa rozvíjajúcej technológie umelej inteligencie, vďaka ktorej je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým vytvoriť presvedčivé falošné obrázky, videá alebo zvuky zobrazujúce reálne osoby.



Zmeny v dánskom zákone o autorských právach by po schválení poskytli dánskym občanom právo požadovať, aby online platformy odstránili takýto obsah, ak sa zdieľa bez súhlasu dotknutej osoby. V prípade, že by online platformy obsah nesťahovali, hrozili by im vysoké pokuty. Vláda však pripustila, že povolený bude parodický a satirický obsah.