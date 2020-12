Dánsko v určitých oblastiach sprísnilo lockdown

Kodaň 7. decembra (TASR) - Dánsko zavádza ďalšie opatrenia v rámci lockdownu (zatvorenia) v určitých oblastiach krajiny, aby sa zastavil nárast infikovaných koronavírusom. V pondelok o tom informovala vláda severskej krajiny, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra Reuters.



Reštaurácie, múzeá, kiná a ďalšie kultúrne inštitúcie budú musieť zatvoriť od stredy 9. decembra v 38 z 98 samosprávnych okresoch vrátane metropoly Kodaň a študentov druhého stupňa základných škôl, stredných škôl a univerzít pošlú domov. Tieto nové obmedzenia v rámci lockdownu budú platiť do 3. januára.



"Vstupujeme do novej fázy epidémie. Je to fáza, kde vidíme exponenciálne rasty v krivkách prípadov nákazy," oznámil na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Magnus Heunicke.



Za posledných 24 hodín v Dánsku zaznamenali 2026 nových infekcií z vyše 78.000 vykonaných testov a 328 ľudí bolo hospitalizovaných. Heunicke povedal, že najbližší týždeň pravdepodobne stúpne tento počet na 400.



Obmedzenia, ktoré už teraz platia v celom Dánsku, sa predĺžia do marca, dodala agentúra Reuters.