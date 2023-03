Dánsko venuje miliardu dolárov do fondu pomoci Ukrajine

Kodaň 15. marca (TASR) - Dánsko zriadi v priebehu tohto roka fond na pomoc Ukrajine, do ktorého venuje miliardu dolárov. Oznámila to v stredu vláda v Kodani s tým, že sa na tom dohodli takmer všetky dánske parlamentné strany. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vláda súhlasila so zriadením fondu pre Ukrajinu s celkovým rámcom pre rok 2023 vo výške približne sedem miliárd dánskych korún (čo je v prepočte jedna miliarda dolárov)," oznámilo dánske ministerstvo financií vo vyhlásení.



Projekt podporilo dovedna 159 zo 179 poslancov dánskeho parlamentu. Prisľúbená pomoc Kyjevu bude rozdelená do troch rôznych sfér, pričom najväčší podiel bude predstavovať vojenská podpora vo výške približne 5,4 miliardy dánskych korún.



Na humanitárne účely a dlhodobú obnovu Ukrajiny bude vyčlenených zhruba 1,2 miliardy korún, zatiaľ čo 400 miliónov korún pôjde na podporu podnikateľských iniciatív.



Dánska vláda okrem toho v rokoch 2024-2027 vyčlení finančné prostriedky na pokrytie nákladov na nahradenie vojenskej pomoci poskytnutej Ukrajine v rokoch 2022 a 2023, uviedol kabinet v Kodani.