Streda 20. august 2025
Dánska vláda chce zrušiť daň na knihy a ľudí tak motivovať viac čítať

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Medňanský

Zrušenie dane by Kodaň stálo asi 330 miliónov dánskych korún ročne.

Autor TASR
Kodaň 20. augusta (TASR) - Dánska vláda, znepokojená „krízou čítania“, plánuje zrušiť daň z pridanej hodnoty pre knihy s cieľom motivovať viac občanov k ich nákupu. V stredu to oznámil tamojší minister kultúry Jakob Engel-Schmidt, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme vyriešili krízu čítania, ktorá sa, bohužiaľ, v posledných rokoch rozšírila,“ uviedol Engel-Schmidt pre tlačovú agentúru Ritzau a dodal, že vládny návrh rozpočtu bude obsahovať zrušenie DPH na knihy.

AFP vysvetľuje, že v Dánku je v súčasnosti najvyššia daň pri predaji kníh v Európe, a to 25 percent. Zrušenie dane by Kodaň stálo asi 330 miliónov dánskych korún ročne.

Najnovšia správa Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) o vzdelávaní vyvolala v Dánsku znepokojenie vzhľadom na zistenie, že 24 percent 15-ročných tínedžerov v krajine nedokáže porozumieť jednoduchému textu.

Dánsky vydavateľský priemysel presadzoval zníženie dane už dlhšie a vo svojej májovej správe uviedol, že vláda musí „zaručiť prístup k fyzickým knihám pre všetkých Dánov – deti aj dospelých“, dodáva AFP.
