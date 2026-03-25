Dánsko: Vo voľbách zvíťazil ľavicový blok, nezískal však väčšinu
Napriek víťazstvu ide pre sociálnych demokratov o najhorší volebný výsledok od roku 1903.
Autor TASR
Kodaň 25. marca (TASR) - Sociálni demokrati dánskej premiérky Mette Frederiksenovej zvíťazili v utorňajších parlamentných voľbách so ziskom 21,9 percenta hlasov a 38 mandátov. Ľavicový blok však v 179-člennom parlamente (Folketing) nebude mať väčšinu a obsadí 84 kresiel, zatiaľ čo pravicový blok bude mať 77 mandátov. Povolebné rokovania o vytvorení novej vládnej koalície môžu trvať niekoľko týždňov. Rozhodujúcu úlohu zrejme zohrá centristické zoskupenie Umiernení (Moderates) ministra zahraničných vecí Larsa Lökkeho Rasmussena, ktoré bude mať 14 poslancov. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a AP.
Napriek víťazstvu ide pre sociálnych demokratov o najhorší volebný výsledok od roku 1903. Podľa oficiálnych výsledkov stratili aj ďalší ich súčasní koaliční partneri - Rasmussenoví Umiernení a liberálna Ľavica (Venstre), ktorej lídrom je minister obrany Troels Lund Poulsen. Poulsen v noci na stredu tesne pred spočítaním všetkých hlasov vylúčil opätovné vytvorenie koalície so sociálnymi demokratmi.
Frederiksenová vypísala voľby minulý mesiac. Dánsko vedie od polovice roka 2019. Otázka Grónska, poloautonómneho ostrova pod správou Kodane, v uplynulých mesiacoch zamestnávala vládu najviac a bola okrem rastúcich životných nákladov tiež dôležitou témou predvolebnej kampane. Frederiksenová v januári varovala, že prípadné zabratie Grónska Spojenými štátmi, ktorým sa americký prezident Donald Trump opakovane vyhrážal, by mohlo vyústiť do konca Severoatlantickej aliancie. Práve jej rázny postoj podľa viacerých analytikov pomohol odvrátiť ešte horší výsledok strany.
Parlament má celkovo 179 poslancov, z nich štyri mandáty pripadajú na dve poloautonómne územia kráľovstva – po dvoch poslancov volili v Grónsku a na Faerských ostrovoch. Vo voľbách mohlo hlasovať približne 4,3 milióna Dánov.
