Dánsko vyčlení 106 miliónov eur, aby bolo lepšie pripravené na krízu
Autor TASR
Kodaň 20. februára (TASR) - Dánsko v piatok oznámilo, že vyčlení viac než 1,2 miliardy dánskych korún (106 miliónov eur) na tzv. núdzový balík s cieľom posilniť celkovú pripravenosť krajiny v prípade krízy, katastrofy alebo vojny. Informuje o tom TASR.
Pojem celková či totálna pripravenosť sa podľa agentúry AFP vzťahuje na obranné plánovanie, ktoré zahŕňa vojenské aj civilné úlohy. Rozšírený je v severských krajinách, predovšetkým vo Fínsku, ktorého lídri už vyzvali obyvateľov, aby sa psychicky aj prakticky pripravili na možnosť konfliktu vzhľadom na geografickú blízkosť k Rusku.
Dánske ministerstvo pre odolnosť uviedlo, že podľa severského modelu by mal byť vytvorený rámec pre koordinované úsilie úradov, podnikov a občianskej spoločnosti na prevenciu a zvládanie vážnych incidentov, kríz, prírodných katastrof a v najhoršom prípade vojny. Vláda plánuje najmä posilniť kapacity dodávok elektriny a vody, ale aj systému zdravotnej starostlivosti a telekomunikácií.
„Vzhľadom na vojnu na európskom kontinente, hybridnú vojnu proti NATO a Západu a extrémnejšie počasie sa musíme ako spoločnosť pripraviť na celý rad možných udalostí,“ píše sa vo vyhlásení.
Minister pre odolnosť spoločnosti a mimoriadne situácie Torsten Schack Pedersen pripomenul na tlačovej konferencii odporúčanie vlády z roku 2024, že v prípade krízy musí byť každý Dán schopný byť 72 hodín sebestačný.
AFP vo svojej správe pripomenula, že dánske letiská, ako aj vojenská letecká základňa Skrydstrup, kde ukrajinskí piloti absolvujú výcvik na stíhačky F-16, boli v septembri minulého roka uzavreté v dôsledku preletu neznámych dronov. Premiérka Mette Frederiksenová vtedy tieto incidenty označila za dosiaľ najzávažnejší útok na dánsku kritickú infraštruktúru a nevylúčila, že by za tým mohlo byť Rusko. Moskva akékoľvek zapojenie obratom poprela.
