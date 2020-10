Vynálezca usvedčený z vraždy novinárky sa pokúsil o útek z väzenia

Kodaň 20. októbra (TASR) – Dánskeho vynálezcu Petra Madsena, ktorý si odpykáva doživotie za vraždu švédskej novinárky Kim Wallovej na palube svojej podomácky vyrobenej ponorky, v utorok zadržala polícia pri pokuse o útek z väzenia na predmestí Kodane. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Polícia na Twitteri neskôr potvrdila, že Madsen bol zatknutý a odvedený z miesta činu po tom, čo ho obkľúčili policajti. Podľa nepotvrdených správ sa im vyhrážal zbraňou a výbušninou.



Dánsky verejnoprávny telerozhlas DR aj televízna stanica TV2 predtým podľa agentúry DPA informovali, že na miesto zásahu dorazili ozbrojení policajti, ako aj experti na výbušniny a policajné hliadky so psami.



Jeden zo svedkov pre dánske noviny Ekstra Bladet uviedol, že policajti obkľúčili bielu dodávku, otvorili dvere a vytiahli z nej Madsena. K zásahu došlo pred väznicou Herstedvester na kodanskom predmestí Albertslunde, kde si Madsen odpykáva doživotný trest. Odsúdený bol v roku 2018.



Madsen zavraždil 30-ročnú Wallovú večer 10. augusta 2017 na palube svojej ponorky, kde s ním prišla urobiť rozhovor. Následne jej telo rozštvrtil a jeho časti hodil do mora. Prokuratúra počas procesu s Madsenom uviedla, že vynálezcov čin mal aj sexuálny podtón.



Madsen spočiatku vraždu Wallovej popieral. Svoju výpoveď niekoľkokrát zmenil, pričom tvrdil, že Wallová zomrela, keď v ponorke náhle klesol tlak a dovnútra sa dostali toxické plyny. Neskôr sa priznal k rozštvrteniu jej tela, nie však k vražde. To urobil až v dokumente odvysielanom v septembri, keď v telefonickom rozhovore odpovedal na otázku, či Wallovú zabil.